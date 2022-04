Covid in Puglia: 2.232 nuovi positivi registrati e 1.840 guariti in un giorno

Oggi, martedì 19 aprile 2022, in Puglia i nuovi casi di positività al Covid superano i guariti in un giorno, che sono 1.840. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I nuovi casi sono 2.232, mentre i tamponi effettuati sono 14.597. Purtroppo, si contano anche tre decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 818; provincia di Bat: 168; provincia di Brindisi: 216; provincia di Foggia: 258; provincia di Lecce: 498; provincia di Taranto: 233; residenti fuori regione: 34; provincia in definizione: 7.

Oggi, le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 101.670, ieri erano 101.281. Il dato, come evidente, è leggermente in risalita dopo giorni di discesa lenta. I pazienti ricoverati negli ospedali della regione sono 607, sei in più rispetto al dato del giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 35 pazienti, due in meno rispetto al dato di ieri, 18 aprile.

Per quanto riguarda gli ospedali del Brindisino, al Perrino la situazione è la seguente: in Malattie infettive ci sono 16 pazienti; in Terapia intensiva 4; in Area mista 8. A Ostuni ci sono 13 pazienti in Medicina interna; ce ne sono 10 in Pneumologia. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 3 pazienti; quello di Cisternino 4; infine, quello di Mesagne ne ospita 6.

Come di consueto, sono stati pubblicati anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 1.009.581, a fronte di 10.263.223 test eseguiti. Le persone guarite sono 899.741; 8.170 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 329.602; provincia di Bat: 92.080; provincia di Brindisi: 93.365; provincia di Foggia: 149.937; provincia di Lecce: 200.971; provincia di Taranto: 133.104; residenti fuori regione: 7.322; provincia in definizione: 3.200.