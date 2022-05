Covid in Puglia, boom di guariti registrati in un giorno: sono 42.890

In 24 ore, in Puglia, sono stati registrati 42.890 guariti dal Covid. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Oggi, giovedì 19 maggio 2022, i nuovi casi sono 1.868, mentre i tamponi processati sono 15.638. Purtroppo, si contano altri 13 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 650; provincia di Bat: 127; provincia di Brindisi: 146; provincia di Foggia: 243; provincia di Lecce: 394; provincia di Taranto: 293; residenti fuori regione: 11; provincia in definizione: 4.

Indicatori in calo

Se c'è un boom di guariti registrati, di conseguenza cala drasticamente anche l'indicatore degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 45.581; ieri erano 86.616. Continua la discesa del numero dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi. Nelle aree non critiche oggi ci sono 395 persone, a fronte delle 521 di ieri. In terapia intensiva oggi ci sono 22 pazienti; ieri erano 28.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Per quanto riguarda gli ospedali in provincia di Brindisi, la situazione è la seguente: al Perrino di Brindisi in Malattie infettive ci sono 11 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 3; in Area mista 5. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 4 pazienti; in Pneumologia 3 pazienti. Il Post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

I dati complessivi

I dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid fanno registrare 1.116.827 casi totali, a fronte di 10.884.285 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 1.062.813. Si contano, fino ad ora, 8.433 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 367.570; provincia di Bat: 98.587; provincia di Brindisi: 104.658; provincia di Foggia: 163.024; provincia di Lecce: 221.461; provincia di Taranto: 149.635; residenti fuori regione: 8.347; provincia in definizione: 3.545.