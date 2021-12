Covid in Puglia, nuovi casi sopra quota 300 ma i ricoveri non aumentano

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, giovedì 2 dicembre 2021, fa segnare 305 nuovi casi di positività al Covid, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 22.688. Purtroppo, come ieri, anche oggi si contano tre decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 36; provincia di Bat: 14; provincia di Brindisi: 32; provincia di Foggia: 107; provincia di Lecce: 76; provincia di Taranto: 39; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 0.

Sono 4.250 gli attuali positivi al Covid in Puglia, ieri erano 4.118. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i dati sono sostanzialmente stabili. Oggi nelle aree non critiche si contano 131 pazienti, tre in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 21 pazienti, dato che ricalca quello del giorno precedente. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 280.056, a fronte di 4.823.363 test eseguiti. Le persone guarite fino a oggi sono 268.917, mentre si contano 6.889 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 101.299; provincia di Bat: 28.799; provincia di Brindisi: 22.340; provincia di Foggia: 49.768; provincia di Lecce: 33.273; provincia di Taranto: 42.982; residenti fuori regione: 1.051; provincia in definizione: 544.