Covid in Puglia, sono 6.464 i nuovi casi in un giorno. Calano i ricoveri

Sono 6.464 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati in un giorno sono 31.485. Purtroppo, si contano anche quattro decessi. Ancora alto, dunque, il numero di nuovi positivi, dopo i dati degli ultimi giorni che oscillavano anche verso le 8mila unità. I dati precedenti sono estrapolati dal bollettino quotidiano diramato oggi, domenica 20 marzo 2022, dalla Regione Puglia. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.850; provincia di Bat: 411; provincia di Brindisi: 590; provincia di Foggia: 731; provincia di Lecce: 2.139; provincia di Taranto: 678; residenti fuori regione: 49; provincia in definizione: 16.

Il numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia supera la soglia delle 100mila unità: a oggi ce ne sono 102.486. Ieri erano 99.911. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, dopo giorni di lievi aumenti, oggi si registra una diminuzione del numero dei pazienti ricoverati in Puglia. Nelle aree non critiche degli ospedali regionali ci sono 562 pazienti. Ieri questo dato si attestava sulle 570 unità. Nelle terapie intensive ci sono invece 27 pazienti, uno in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione dei pazienti negli ospedali del Brindisino, oggi al Perrino in Malattie infettive ci sono 16 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia c'è 1 paziente su 28 posti; è vuota la Terapia intensiva; in area mista, sempre al Perrino, si trovano 16 pazienti su 20 posti. Passando all'ospedale di Ostuni, in Pneumologia ci sono 7 pazienti su 20 posti; in Medicina interna si trovano 12 pazienti su 28 posti disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita 10 pazienti, quello di Ceglie Messapica 7 e, infine, quello di Cisternino 8.

Poi, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. Sin qui, i casi totali sono 836.805, a fronte di 9.315.450 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 726.461, mentre si contano 7.858 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 272.077; provincia di Bat: 79.802; provincia di Brindisi: 76.725; provincia di Foggia: 128.364; provincia di Lecce: 160.053; provincia di Taranto: 111.041; residenti fuori regione: 6.030; provincia in definizione: 2.713.