Covid in Puglia, il numero degli attuali positivi sfiora le 4mila unità

Continua a crescere il numero dei pugliesi positivi al Covid, ma in compenso gli ospedali reggono. Oggi (sabato 20 novembre 2021) sono 3.946 le persone attualmente positive al virus, ieri erano 3.811. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi riservati ai pazienti Covid sono ricoverate 153 persone, a fronte delle 149 di ieri. In terapia intensiva ci sono 16 pazienti, dato stabile rispetto al giorno precedente.

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia parla di 257 nuovi casi registrati. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 20.242. Fortunatamente, come ieri, non si registra alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 50; provincia di Bat: 15; provincia di Brindisi: 34; provincia di Foggia: 60; provincia di Lecce: 44; provincia di Taranto: 57; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: -4.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sino ad ora registrati sono 277.262, a fronte di 4.578.439 test eseguiti. Le persone guarite sono 266.443, mentre si contano 6.873 decessi legati al Covid. Di seguito, i casi complessivi divisi per provincia. Provincia di Bari: 100.725; provincia di Bat: 28.663; provincia di Brindisi: 22.041; provincia di Foggia: 49.013; provincia di Lecce: 32.694; provincia di Taranto: 42.542; residenti fuori regione: 1.027; provincia in definizione: 557.