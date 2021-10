Covid in Puglia: gli attuali positivi sono poco più di 2mila

Continua a calare il numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia. Oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, se ne contano 2.018, a fronte delle 2.101 di ieri. Per quanto riguarda il numero di pazienti ricoverati presso gli ospedali pugliesi, oggi si attesta sulle 131 unità, tre in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi regionali sono 17. Ieri erano 19. Per quanto riguarda il Brindisino: al Perrino sono ricoverati 1 paziente in Pneumologia e 2 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Il bollettino quotidiano diramato oggi dalla Regione Puglia parla di 147 nuovi positivi al Covid. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 22.606. Due, purtroppo, i decessi registrati. Di seguito, i casi di Covid divisi per provincia. Provincia di Bari: 25; provincia di Bat: 9; provincia di Brindisi: 5; provincia di Foggia: 16; provincia di Lecce: 58; provincia di Taranto: 33 residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 0.

Infine, i numeri totali che riguardano la Puglia dall'inizio della pandemia. I casi di positività al Covid registrati sono 270.749, a fronte di 3.972.279 test eseguiti. Le persone guarite sono 261.910, mentre i decessi ammontano a 6.821 unità. Di seguito, i casi di positività divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.091; provincia di Bat: 28.330; provincia di Brindisi: 21.433; provincia di Foggia: 47.690; provincia di Lecce: 31.593; provincia di Taranto: 41.127; residenti fuori regione: 999; provincia in definizione: 486.