Covid in Puglia: i nuovi casi sono 1.236. Altri quattro decessi registrati

Anche oggi, martedì 20 settembre 2022, è stato diramato dalla Regione Puglia il consueto bollettino sulla situazione Covid. I nuovi casi sono 1.236, mentre i tamponi processati sono 10.891. Purtroppo, si contano altre 4 persone decedute. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 478; provincia di Bat: 46; provincia di Brindisi: 108; provincia di Foggia: 137; provincia di Lecce: 298; provincia di Taranto: 148; residenti fuori regione: 15; provincia in definizione: 6.

L'indicatore che riguarda il numero di persone attualmente positive al Covid è stabile rispetto al dato del giorno precedente. Oggi si attesta sulle 10.333 unità. Ieri sulle 10.397 unità. Per quanto riguarda i posti letto occupati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi, oggi il dato è di 122 unità, tre in più rispetto a ieri. Sono 10 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, dato uguale a quello di ieri.

Uno sguardo ai dati complessivi pugliesi dall'inizio della pandemia da Covid: i casi totali sono 1.468.905, a fronte di 12.633.565 tamponi. Le persone guarite sino a oggi sono 1.449.513, mentre si contano 9.059 decessi. Di seguito, i casi totali per provincia. Provincia di Bari: 473.136; provincia di Bat: 126.837; provincia di Brindisi: 138.734; provincia di Foggia: 207.914; provincia di Lecce: 302.109; provincia di Taranto: 199.685; residenti fuori regione: 15.483; provincia in definizione: 5.007.