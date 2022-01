Covid in Puglia, prosegue l'aumento dei ricoveri. Altri dodici decessi

Prosegue l'aumento dei ricoverati per il Covid negli ospedali pugliesi. Intanto, stando al bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi (venerdì 21 gennaio 2022) i nuovi casi di positività al virus registrati sono 8.423. I tamponi effettuati nell'arco delle ultime 24 ore sono invece 72.066. Purtroppo, si contano anche dodici decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.663; provincia di Bat: 998; provincia di Brindisi: 706; provincia di Foggia: 1.307; provincia di Lecce: 1.545; provincia di Taranto: 1.102; residenti fuori regione: 45; provincia in definizione: 57.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 133.218, dato pressoché stabile rispetto a ieri, quando se ne contavano 133.483. Per quanto riguarda la situazione ricoveri, sono 712 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali (ieri erano 691), in terapia intensiva ci sono 67 pazienti (ieri erano 63). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Pneumologia sono ricoverati 13 pazienti su 28 posti disponibili, in Malattie infettive 13 su 20, in Medicina interna 12 su 15, in Area Covid 2 su 10, in Area Covid Pediatria 5 su 10, in Terapia intensiva 2 su 28. Presso l'ospedale di Ostuni: in Ortopedia 1 paziente su 17 posti disponibili, in Medicina interna 26 su 28, in Pneumologia 16 su 20. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 10 pazienti su 12 posti, quello di Mesagne 12 su 12.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali ammontano a 520.516 unità, a fronte di 7.151.307 test eseguiti. Le persone guarite sono 380.195, mentre si contano 7.103 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 181.333; provincia di Bat: 53.411; provincia di Brindisi: 48.846; provincia di Foggia: 81.181; provincia di Lecce: 77.908; provincia di Taranto: 72.539; residenti fuori regione: 3.798; provincia in definizione: 1.500.

Aggiornamento vaccinazioni Asl Brindisi

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 44,4 per cento, 18,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 26,2 per cento. Il 10 per cento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 59 per cento (+4,9 per cento della media nazionale). Nella Asl di Brindisi la programmazione delle vaccinazioni pediatriche anti Covid (età 5-11 anni) per la settimana in corso viene integrata con open day ad accesso libero. Domani, sabato 22 gennaio dalle 9 alle 13, in programma vaccinazioni a Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana e San Michele Salentino. Domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13 saranno attivi per i più piccoli i centri di Francavilla Fontana e Latiano.