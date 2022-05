Covid in Puglia: i reparti continuano a svuotarsi. Altri tre decessi registrati

Continuano a svuotarsi i reparti Covid in Puglia. Intanto, è stato diramato il bollettino quotidiano di oggi, sabato 21 maggio 2022. I nuovi casi registrati nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 1.632, mentre i tamponi processati sono stati 13.121. Purtroppo, si contano altri 3 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 604; provincia di Bat: 114; provincia di Brindisi: 132; provincia di Foggia: 196; provincia di Lecce: 328; provincia di Taranto: 229; residenti fuori regione: 19; provincia in definizione: 10.

Scende di circa mille unità il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 43.853, a fronte dei 44.868 di ieri. Come detto, si svuotano i reparti Covid degli ospedali regionali: attualmente sono 359 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche. Il dato di ieri era di 381 pazienti. Nelle terapie intensive ci sono 21 pazienti (uno in più rispetto a ieri).

Diramati anche i dati dei ricoveri relativi ai reparti Covid del Brindisino: al Perrino in Malattie infettive ci sono 11 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 3; in Area mista 4. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 6 pazienti ricoverati nel reparto di Medicina interna; 1 paziente ricoverato presso Pneumologia. Il Post Covid di Mesagne ospita 5 persone.

I dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia indicano 1.120.220 casi totali, a fronte di 10.911.415 tamponi. Le persone guarite sono 1.067.925, mentre si contano sino ad ora 8.442 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 368.792; provincia di Bat: 98.828; provincia di Brindisi: 104.932; provincia di Foggia: 163.444; provincia di Lecce: 222.154; provincia di Taranto: 150.122; residenti fuori regione: 8.381; Provincia in definizione: 3.567.