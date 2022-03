Covid in Puglia, 3.020 nuovi casi. Aumentano i ricoverati nelle aree non critiche

Come ogni lunedì, nel bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia si registrano meno casi, per il consueto calo dei tamponi effettuati la domenica. Anche oggi, lunedì 21 marzo 2022, nuovi casi e tamponi processati sono meno rispetto al resto della settimana. I nuovi positivi sono 3.020, mentre ammontano a 20.004 unità i test giornalieri. Purtroppo, si contano anche quattro decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 846; provincia di Bat: 261; provincia di Brindisi: 264; provincia di Foggia: 310; provincia di Lecce: 1.065; provincia di Taranto: 252; residenti fuori regione: 12; provincia in definizione: 10.

Oggi, in Puglia, le persone attualmente positive al Covid sono 104.084. Ieri erano 102.486. Si registra un aumento nel numero dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali: oggi se ne contano 575, tredici in più rispetto al dato di ieri. Diminuisce di una unità, invece, il dato dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive: oggi sono 26.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 19 pazienti; 1 in Pneumologia; zero in Terapia intensiva; 16 in area mista. Presso l'ospedale di Ostuni, in Pneumologia sono ricoverati 8 pazienti; 13 si trovano in Medicina Interna. Il Post Covid di Mesagne ospita 10 pazienti, quello di Ceglie Messapica 7 e 8 quello di Cisternino.

In Puglia, dall'inizio di questa pandemia da Covid, si contano 839.825 casi totali, a fronte di 9.335.454 tamponi eseguiti. Il numero delle persone guarite è pari a 727.879 unità. Si contano anche 7.862 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 272.923; provincia di Bat: 80.063; provincia di Brindisi: 76.989; provincia di Foggia: 128.674; provincia di Lecce: 161.118; provincia di Taranto: 111.293; residenti fuori regione: 6.042; provincia in definizione: 2.723.