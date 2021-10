Covid in Puglia, 167 nuovi casi e 21.387 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

In Puglia il numero di tamponi anti-Covid è ancora superiore alle 20mila unità. E' quanto emerge oggi (giovedì 21 ottobre 2021) dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I test giornalieri effettuati nelle ultime 24 ore sono 21.387, mentre sono 167 i nuovi casi di positività al Covid. Purtroppo, si registra un decesso. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 37; provincia di Bat: 14; provincia di Brindisi: 19; provincia di Foggia: 35; provincia di Lecce: 20; provincia di Taranto: 39; residenti fuori regione: -1; provincia in definizione: 4.

Risale, dopo giorni di discesa, il numero dei pugliesi attualmente positivi al Covid. Oggi se ne contano 2.063. Ieri erano 2.018. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono 132 (ieri erano 131); 19 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 17). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 1 paziente in Pneumologia e 2 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Infine, il bollettino mette in risalto i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 270.916, a fronte di 3.993.666 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 262.031, 6.822 i decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.128; provincia di Bat: 28.344; provincia di Brindisi: 21.452; provincia di Foggia: 47.725; provincia di Lecce: 31.613; provincia di Taranto: 41.166; residenti fuori regione: 998; provincia in definizione: 490.