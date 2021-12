Covid in Puglia, i contagi aumentano: i nuovi casi sono 952

I contagi da Covid aumentano anche in Puglia. Nell'ultimo bollettino quotidiano diramato oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, dalla Regione Puglia si contano 952 nuovi casi di positività. Record di tamponi effettuati: ne sono stati registrati 33.337 in un giorno. Il dato positivo è che non si contano decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 375; provincia di Bat: 48; provincia di Brindisi: 153; provincia di Foggia: 151; provincia di Lecce: 124; provincia di Taranto: 79; residenti fuori regione: 16; provincia in definizione: 6.

Aumentano anche gli attualmente positivi al Covid in Puglia, superata la soglia di 8mila casi. Precisamente, oggi se ne contano 8.189. Lieve aumento dei ricoveri, inoltre. Oggi i pazienti ricoverati nelle aree non critiche sono 171, a fronte dei 167 di ieri. Nelle terapie intensive degli ospedali regionali, invece, ci sono attualmente 25 pazienti, quattro in più rispetto a ieri.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia, dall'inizio di questa pandemia. I casi totali fin qui registrati sono 289.194, a fronte di 5.277.072 test eseguiti. Le persone guarite fino ad ora sono 274.060, mentre si contano complessivamente 6.945 persone decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 103.832; provincia di Bat: 29.411; provincia di Brindisi: 23.592; provincia di Foggia: 51.875; provincia di Lecce: 34.883; provincia di Taranto: 43.930; residenti fuori regione: 1.126; provincia in definizione: 545.