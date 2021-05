Covid in Puglia: il numero dei ricoverati stabilmente sotto i mille

BRINDISI - Il Covid in Puglia continua ad arretrare. Ieri (venerdì 21 maggio) i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali pugliesi erano 991, oggi (sabato 22 maggio) sono 963. Bassi anche gli altri indicatori. Per quanto riguarda, infatti, il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, sabato 22 maggio 2021, in Puglia, sono stati registrati 8.977 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 399 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test. I pazienti guariti sono 209.321(ieri erano 208.578); 32.794 sono i casi attualmente positivi (ieri erano 33.147). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella Provincia di Bari; 24.898 nella Provincia di Bat; 19.023 nella Provincia di Brindisi; 44.465 nella Provincia di Foggia; 26.080 nella Provincia di Lecce; 38.806 nella Provincia di Taranto; 792 attribuiti a residenti fuori regione; 382 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 7 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 11 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 6 in Rianimazione. Un decesso al Perrino: una donna di 78 anni in Malattie infettive. I Post Covid ospitano 4 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.