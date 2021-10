Covid in Puglia, 210 nuovi casi e oltre 2.100 gli attuali positivi. Calano i ricoveri

Due giorni fa erano 2.018, ieri se ne contavano 2.063, oggi (venerdì 22 ottobre 2021) gli attuali positivi al Covid in Puglia sono 2.160. Si registra, invece, un calo dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali. Oggi se ne contano 127 (ieri erano 132), mentre 16 sono i pazienti ricoverati presso le terapie intensive (ieri erano 19). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 1 paziente in Pneumologia e 3 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Diramati intanto i numeri del bollettino quotidiano a cura della Regione: oggi i nuovi casi registrati sono 210, mentre sono 20.532 i tamponi effettuati. Purtroppo, ci sono stati tre decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 22; provincia di Bat: 3; provincia di Brindisi: 30; provincia di Foggia: 60; provincia di Lecce: 53; provincia di Taranto: 39; residenti fuori regione: 3; provincia in definizione: 0.

Dall'inizio della pandemia, in Puglia, si contano 271.126 casi totali, a fronte di 4.014.198 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 262.141, 6.825 quelle decedute in tutta la regione. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 99.150; provincia di Bat: 28.347; provincia di Brindisi: 21.482; provincia di Foggia: 47.785; provincia di Lecce: 31.666; provincia di Taranto: 41.205; residenti fuori regione: 1.001; provincia in definizione: 490.