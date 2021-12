Covid, in Puglia, oltre mille nuovi casi e più di 40mila tamponi effettuati

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, fa segnare un numero di nuovi positivi superiore a mille. Sono 1.134 per la precisione. I tamponi effettuati nell'arco delle ultime 24 ore sono 40.705. Purtroppo, si registrano anche due decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 354; provincia di Bat: 136; provincia di Brindisi: 147; provincia di Foggia: 158; provincia di Lecce: 223; provincia di Taranto: 87; residenti fuori regione: 23; provincia in definizione: 6.

Ieri, in Puglia, è stata superata la soglia degli 8mila attuali positivi al Covid, oggi si supera quella dei 9mila: sono 9.004. Reggono invece gli ospedali. Oggi sono ricoverati 166 pazienti in area non critica, ieri erano 171. Nelle terapie intensive degli ospedali regionali ci sono attualmente 26 pazienti, ieri erano 25. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 11 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

Infine, ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia. I casi totali riscontrati sono 290.328, a fronte di 5.317.777 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 274.377, 6.947 quelle decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 104.186; provincia di Bat: 29.547; provincia di Brindisi: 23.739; provincia di Foggia: 52.033; provincia di Lecce: 35.106; provincia di Taranto: 44.017; residenti fuori regione: 1.149; provincia in definizione: 551