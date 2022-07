Covid in Puglia, diminuiscono gli attuali positivi. Registrati altri cinque decessi

Il Covid in Puglia si attesta sopra i 5mila nuovi casi giornalieri nell'ultimo periodo. E' stato diramato il bollettino quotidiano dalla Regione. Oggi, sabato 23 luglio 2022, i nuovi casi sono 5.102, mentre si contano 24.953 test giornalieri. Purtroppo, sono stati registrati altri 5 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.527; provincia di Bat: 389; provincia di Brindisi: 491; provincia di Foggia: 579; provincia di Lecce: 1.041; provincia di Taranto: 921; residenti fuori regione: 130; provincia in definizione: 24.

Continua il calo di un indicatore importante come quello degli attuali positivi: a oggi, in Puglia, sono positive al Covid 74.051 persone; ieri erano 76.907. Si registra, inoltre, una diminuzione molto lieve per quanto riguarda i ricoveri. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi oggi ci sono 476 pazienti, ieri erano 478. Non varia il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive: sono 16.

Uno sguardo anche alla situazione ricoveri nel Brindisino, grazie ai dati dell'Asl. Al Perrino di Brindisi in Malattie infettive sono occupati tutti i posti disponibili: 18 su 18; in Pneumologia sono occupati 6 posti su 8 disponibili; in Area mista 11 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna tutti i posti disponibili sono occupati: 8 su 8. Il Post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti su 16 posti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. Sino a oggi i casi totali sono 1.366.695, a fronte di 11.967.948 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.283.880 (7.953 in un giorno) e si contano 8.764 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 444.549; provincia di Bat: 120.373; provincia di Brindisi: 128.608; provincia di Foggia: 195.605; provincia di Lecce: 276.036; provincia di Taranto: 184.514; residenti fuori regione: 12.482; provincia in definizione: 4.528.