Covid in Puglia: su il numero degli attuali positivi, ma i contagi sono stabili

Continua la lieve salita del numero degli attuali positivi al Covid in Puglia. Due giorni fa erano 2.063, ieri erano 2.160, oggi (sabato 23 ottobre 2021) se ne contano 2.219. Se il numero dei contagiati risale, i ricoveri fortunatamente rimangono stabili. Le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi oggi sono 129, due in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 16 pazienti, dato stabile. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

Il bollettino quotidiano diramato oggi dalla Regione Puglia parla di 203 nuovi casi di Covid riscontrati. I tamponi effettuati sono 19.415. Non si conta, fortunatamente, alcun decesso. Di seguito, i contagi divisi per provincia. Provincia di Bari: 70; provincia di Bat: 1; provincia di Brindisi: 17; provincia di Foggia: 43; provincia di Lecce: 29; provincia di Taranto: 41; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 1.

Infine, ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia. I casi totali sono 271.329, a fronte di 4.033.613 test eseguiti. Le persone guarite sono 262.285, 6.825 quelle decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.220; provincia di Bat: 28.348; provincia di Brindisi: 21.499; provincia di Foggia: 47.828; provincia di Lecce: 31.695; provincia di Taranto: 41.246; residenti fuori regione: 1.002; provincia in definizione: 491.