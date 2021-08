Covid in Puglia, ricoverati in area non critica oltre quota 200

Continua a salire il numero dei pazienti Covid ricoverati presso gli ospedali pugliesi. Nel bollettino di oggi (martedì 24 agosto 2021) se ne contano 207 (area non critica). A questi vanno aggiunti 25 pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Ieri, i pazienti ricoverati in area non critica erano 186. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla regione, oggi si contanto 173 nuovi casi a fronte di 15.572 tamponi effettuati. Si è registrato un decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 16; provincia di Bat: 30; provincia di Brindisi: 24; provincia di Foggia: 20; provincia di Lecce: 46; provincia di Taranto: 34, Due casi sono stati riattribuiti alla provincia di residenza.

Sono 4.572 le persone attualmente positive al Covid in Puglia. Per quanto riguarda i dati complessivi, i casi totali dall'inizio della pandemia sono 261.814. I test eseguti sono 3.192.523. Le persone guarite sono 250.547; 6.695 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 96.935; provincia di Bat: 27.069; provincia di Brindisi: 20.721; provincia di Foggia: 46.230; provincia di Lecce: 29.226; provincia di Taranto: 40.253; residenti fuori regione: 947; provincia in definizione: 433.

Aggiornamento ricoverati

All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni. In particolare, su circa 29mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni sono state somministrate finora 17.816 prime dosi. La copertura vaccinale con la prima dose per questa fascia d'età è del 61, 6 per cento e raggiunge il 77,9 per cento per i ragazzi di 18 anni e l'85 per cento per quelli di 19 anni.