Covid in Puglia, i nuovi casi diminuiscono: sono 664. Un decesso

Dopo aver superato ieri, 23 dicembre, i mille nuovi casi di Covid in Puglia, oggi, venerdì 24 dicembre, se ne registrano meno di un migliaio. Nel bollettino quotidiano diramato oggi dalla Regione Puglia i nuovi casi sono 664, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 45.548. Purtroppo, si registra anche un decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 283; provincia di Bat: 29; provincia di Brindisi: 85; provincia di Foggia: 51; provincia di Lecce: 157; provincia di Taranto: 46; residenti fuori regione: 11; provincia in definizione: 2.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono oggi 9.469. Ieri erano 9.004. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi oggi i pazienti ricoverati sono 168, due in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive, invece, ci sono attualmente 27 pazienti, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 11 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

Infine, ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia. I casi totali riscontrati sono 290.992, a fronte di 5.363.325 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 274.575. I decessi fino ad ora sono 6.948. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 104.469; provincia di Bat: 29.576; provincia di Brindisi: 23.824; provincia di Foggia: 52.084; provincia di Lecce: 35.263; provincia di Taranto: 44.063; residenti fuori regione: 1.160; provincia in definizione: 553.