Covid, in Puglia i nuovi casi sono 3.480, una vittima. In una settimana oltre 20mila positivi in meno

Nel bollettino regionale della Puglia di oggi, domenica 24 luglio 2022, i nuovi positivi sono 3-480 su 17mila 311 tamponi registrato. Una sola la persona deceduta con il numero complessivo che sale a 8.765. Sul territorio pugliese i nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari: 1.024; Provincia di Bat: 301; Provincia di Brindisi: 364, Provincia di Foggia: 385, Provincia di Lecce: 687

Provincia di Taranto: 600; Residenti fuori regione: 101; Provincia in definizione: 18. Stabile la situazione negli ospedali: nei reparti di area non critica sono ricoverate 474 persone (due in meno di ieri); nelle terapie intensive si registrata un solo paziente in più: 17. Tra Brindisi ed Ostuni sono ricoverate 42 persone, 2 nel post Covid di Mesagne.