Covid in Puglia, calano i ricoverati e scendono sotto la soglia dei 2mila

Si liberano 23 posti letto nei reparti Covid della regione. Oggi, mercoledì 24 marzo 2021, i ricoverati sono 1.988, ieri erano sopra la soglia dei 2mila, 2.011 degenti per la precisione. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi in Puglia, sono stati registrati 10.919 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.709 casi positivi: 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia BAT, 55 in provincia di Foggia, 309 in provincia di Lecce, 294 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 38 decessi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati1.792.769 test. I pazienti guariti sono 132.020; 44.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 180.746 così suddivisi: 71.007 nella Provincia di Bari; 17.964 nella Provincia di Bat; 13.040 nella Provincia di Brindisi; 33.857 nella Provincia di Foggia; 16.582 nella Provincia di Lecce; 27.333 nella Provincia di Taranto; 660 attribuiti a residenti fuori regione; 303 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 33 pazienti in Medicina interna e 23 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 7 in Medicina interna, 13 in Rianimazione. Due decessi: al Perrino una paziente di 93 anni in Medicina interna e una paziente di 72 in Pneumologia a Ostuni. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica e 8 a Cisternino.