Covid in Puglia, il report: la provincia di Brindisi maglia nera per aumento contagi

La provincia di Brindisi maglia nera, nell'ultima settimana, per l'aumento dei contagi Covid. In Puglia, nella settimana tra il 16 e il 22 marzo, è stato rilevato un peggioramento dell'andamento epidemiologico Covid, con un aumento del 51,6 per cento dei casi di contagio da coronavirus pari a 2.731 per ogni 100mila abitanti. E' quanto rileva la fondazione Gimbe, secondo quanto riporta l'agenzia Dire, evidenziando che la provincia in cui è stato accertato il maggior numero di positività è Brindisi con il 68,5 per cento in più rispetto alla settimana precedente pari a 1.242 casi. Resta al di sopra della soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica (21,2 per cento) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,4 per cento).

Intanto, stando al bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi (giovedì 24 marzo 2022), in Puglia sono 8.420 i nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. I tamponi giornalieri processati sono 41.866. Purtroppo, si contano altri 14 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.685; provincia di Bat: 582; provincia di Brindisi: 805; provincia di Foggia: 1.043; provincia di Lecce: 2.262; provincia di Taranto: 955; residenti fuori regione: 54; provincia in definizione: 34.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia, a oggi, sono 113.156. Ieri erano 110.360. Si registrano aumenti nel numero dei pazienti ricoverati anche nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi (609 pazienti, 6 in più rispetto a ieri) e nelle terapie intensive (38 pazienti, 3 in più rispetto a ieri). Per quanto riguarda gli ospedali del Brindsiino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 17 pazienti; zero in Terapia intensiva; 16 in Area mista. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 17 pazienti in Medicina interna; 4 in Pneumologia. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 6 pazienti; quello di Mesagne 10; 5 quello di Cisternino.

Poi, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali, sin qui, sono 867.522, a fronte di 9.470.727 tamponi eseguiti. Le persone guarite dal Covid sono 746.470 (5.610 in un giorno), mentre si contano sino ad ora 7.896 decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 281.532; provincia di Bat: 82.001; provincia di Brindisi: 79.484; provincia di Foggia: 132.165; provincia di Lecce: 168.737; provincia di Taranto: 114.522; residenti fuori regione: 6.256; provincia in definizione: 2.825.