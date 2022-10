Covid in Puglia, situazione stazionaria. I nuovi casi sono 417, zero decessi

La domenica il numero di tamponi processati è inferiore a quello dei giorni precedenti. Infatti, il bollettino quotidiano Covid diramato oggi, lunedì 24 ottobre 2022, dalla Regione Puglia fa segnare 7.091 test giornalieri e 417 nuovi casi di positività al virus. Per fortuna, non si conta alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 133; provincia di Bat: 25; provincia di Brindisi: 36; provincia di Foggia: 29; provincia di Lecce: 149; provincia di Taranto: 42; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: 1.

La situazione Covid in Puglia oggi è stazionaria rispetto ai dati del giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 14.443 (ieri erano 14.397). Stesso discorso per quanto riguarda i posti letto occupati negli ospedali regionali. Oggi nelle aree non critiche ci sono 153 pazienti, ieri erano 155. Invariato il numero di pazienti nelle terapie intensive: sono 8.

Grazie ai dati forniti dall'Asl di Brindisi, è possibile dare uno sguardo alla situazione ricoveri nel Brindisino. Al Perrino di Brindisi, in Malattie infettive ci sono 8 pazienti su 10 posti disponibili; in Pneumologia 8; in Area mista 9 pazienti su 20 posti. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 7 pazienti su 8 posti in Medicina interna. Il Post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

I dati Covid complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia: i casi totali sono 1.510.145, a fronte di 12.931.213 tamponi. Le persone guarite fino a oggi sono 1.486.554, mentre quelle decedute sono 9.148. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 486.704; provincia di Bat: 128.936; provincia di Brindisi: 143.378; provincia di Foggia: 212.332; provincia di Lecce: 313.040; provincia di Taranto: 204.691; residenti fuori regione: 15.923; provincia in definizione: 5.141.