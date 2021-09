Covid in Puglia, stabili i dati dei ricoveri. Un decesso nelle ultime 24 ore

Sono 2.908 le persone attualmente positive. In un giorno individuati 186 nuovi casi, effettuati 14.682 tamponi. Otto i nuovi positivi in provincia di Brindisi

Sono stabili gli indicatori del Covid, secondo il bollettino di oggi (sabato 25 settembre 2021) pubblicato dalla Regione Puglia. Diminuiscono gli attualmente positivi al Covid nella regione, oggi sono 2.908, mentre ieri erano 2.978. Aumentano, ma di poco, i ricoverati in area non critica: oggi sono 171, ieri erano 168. Sono 19 oggi i pazienti ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi regionali. Ieri erano 22.

Per quanto riguarda i nuovi casi registrati, ammontano a 186. In 24 ore i tamponi effettuati sono 14.682. Un decesso registrato nell'ultima giornata. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 65; provincia di Bat: 28; provincia di Brindisi: 8; provincia di Foggia: 29; provincia di Lecce: 24; provincia di Taranto: 26; residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 6.

Per quanto riguarda i numeri complessivi dall'inizio della pandemia da Covid, 268.048 sono i casi totali, a fronte di 3.613.017 di test eseguiti. Le persone guarite sono 258.364, mentre 6.776 sono i decessi registrati. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 98.433; provincia di Bat: 28.080; provincia di Brindisi: 21.251; provincia di Foggia: 47.130; provincia di Lecce: 30.957; provincia di Taranto: 40.735; residenti fuori regione: 993; provincia in definizione: 469.

Infine, uno sguardo al Brindisino. Al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.