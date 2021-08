Covid in Puglia, continua a salire il numero dei ricoverati. Un decesso

In 24 ore nella regione si contano 284 nuovi casi a fronte di 13.465 test effettuati. In provincia di Brindisi se ne contano 40

Undici persone sono state ricoverate per Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Sale così il numero dei ricoverati in area non critica. Oggi, giovedì 26 agosto 2021, si contano 228 persone ricoverate nei vari ospedali della regione. Ieri erano 217. Sette giorni fa erano 145. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 24. Nel Brindisino la situazione dei nosocomi è la seguente: al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi si contano 284 nuovi casi di Covid a fronte di 13.465 test effettuati. E' stato registrato un decesso. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 67; provincia di Bat: 30; provincia di Brindisi: 40; provincia di Foggia: 60; provincia di Lecce: 70; provincia di Taranto: 16; residenti fuori regione: 2; un caso è stato riattribuito alla provincia di residenza. I positivi al Covid in Puglia sono attualmente 4.547.

Per quanto riguarda i dati complessivi, 262.425 sono i casi totali; 3.220.912 i test eseguiti dall'inizio della pandemia; 251.180 le persone guarite; 6.698 i decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 97.103; provincia di Bat: 27.212; provincia di Brindisi: 20.776; provincia di Foggia: 46.309; provincia di Lecce: 29.346; provincia di Taranto: 40.291 residenti fuori regione: 951; provincia in definizione: 437.