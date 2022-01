Covid in Puglia: altri 15 decessi, ma il numero dei ricoverati è in calo

Ancora alto il numero dei decessi legati al Covid in Puglia. Ieri, 25 gennaio, erano 18. Oggi se ne contano 15. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, si registrano 8.759 nuovi casi di positività. I tamponi effettuati sono 65.736. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.717; provincia di Bat: 923; provincia di Brindisi: 802; provincia di Foggia: 1.446; provincia di Lecce: 1.618; provincia di Taranto: 1.148; residenti fuori regione: 53; provincia in definizione: 52.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 122.990 (121.543 ieri). Decisamente in calo rispetto al giorno precedente il numero dei ricoverati: nelle aree non critiche ci sono 685 pazienti (ieri erano 714), 61 nelle terapie intensive (67 ieri). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 13 pazienti ricoverati a fronte di 20 posti disponibili, in Medicina interna 11 su 15, in Pneumologia 16 su 28, in Area Covid 6 su 10, in Area Covid Pediatria 2 su 10, in Terapia intensiva 5 su 28. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 25 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 18 su 20, in Ortopedia 1 su 17. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 12 pazienti su 12 posti, quello di Mesagne 11 su 12.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 570.435, a fronte di 7.448.676 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 440.277, mentre si contano a oggi 7.168 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 196.849; provincia di Bat: 58.915; provincia di Brindisi: 53.557; provincia di Foggia: 89.234; provincia di Lecce: 86.692; provincia di Taranto: 79.312; residenti fuori regione: 4.175; provincia in definizione: 1.701.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 4mila dosi di vaccino anti Covid e fra queste 409 nel centro vaccinale di Bozzano a Brindisi, 323 da Conforama a Fasano, 303 nella scuola primaria di San Donaci, 281 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 298 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 362 nella struttura tensostatica di Oria, 398 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana; 25 sono state le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 272 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 658.