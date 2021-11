Covid in Puglia, 243 nuovi casi e 20.235 tamponi nelle ultime 24 ore

Nel bollettino quotidiano diramato oggi (venerdì 26 novembre 2021) dalla Regione Puglia sono stati registrati 243 nuovi casi di positività al Covid. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 20.235, mentre fortunatamente si registrano zero decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 47; provincia di Bat: 11; provincia di Brindisi: 25; provincia di Foggia: 55; provincia di Lecce: 57; provincia di Taranto: 42; residenti fuori regione: 5; provincia in definizione: 1.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 3.885. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono 139, quattro in meno rispetto a ieri. Però aumentano i pazienti nelle terapie intensive: ieri erano 19, oggi sono 22. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali fino ad ora sono 278.464, a fronte di 4.700.498 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 267.698, mentre si contano 6.881 decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 100.973; provincia di Bat: 28.728; provincia di Brindisi: 22.176; provincia di Foggia: 49.303; provincia di Lecce: 32.948; provincia di Taranto: 42.748; residenti fuori regione: 1.040; provincia in definizione: 548.