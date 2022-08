Covid in Puglia, stabili i contagi. Invariato il numero di posti letto occupati

Anche oggi, sabato 27 agosto 2022, i nuovi contagi Covid in Puglia si attestano sul migliaio e passa di casi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Per la precisione, i nuovi casi sono 1.318, mentre i tamponi processati sono 9.194. Oggi si conta un decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 355; provincia di Bat: 60; provincia di Brindisi: 116; provincia di Foggia: 227; provincia di Lecce: 358; provincia di Taranto: 156; residenti fuori regione: 41; provincia in definizione: 5.

Continua a diminuire, seppur lentamente, l'indicatore degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 21.263, a fronte dei 21.590 di ieri. Pressoché stabile il numero dei posti letto occupati negli ospedali della regione. Nelle aree non critiche oggi ci sono 257 pazienti (ieri erano 255), 13 sono i pazienti in terapia intensiva, a fronte dei 15 di ieri.

Per quanto riguarda i posti letto occupati negli ospedali del Brindisino, la situazione è la seguente. Al Perrino, in Malattie infettive ci sono 11 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 4 su 8; in Area mista 5 su 20; in Terapia intensiva 1 su 8. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 2 pazienti su 8 posti. Il Post Covid di Mesagne ospita 1 paziente.

Uno sguardo anche ai dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sono 1.449.163, a fronte di 12.437.506 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.418.925, 8.975 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 466.997; provincia di Bat: 125.816; provincia di Brindisi: 136.886; provincia di Foggia: 205.489; provincia di Lecce: 296.874; provincia di Taranto: 197.142; residenti fuori regione: 15.053; provincia in definizione: 4.906.