Covid in Puglia, ancora 36 decessi. Più di mille guariti

Il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali pugliesi varia impercettibilmente in un giorno. Oggi (martedì 27 aprile 2021) sono 1.953 i pazienti ricoverati, ieri erano 1.955. I guariti nella regione sono aumentati invece di più di mille unità. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, martedì 27 aprile 2021, in Puglia, sono stati registrati 14.623 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.056 casi positivi: 194 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 167 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 36 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test. I pazienti guariti sono 176.295 (ieri erano 175.209); 48.661 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 230.714 così suddivisi: 88.890 nella Provincia di Bari; 22.626 nella Provincia di Bat; 17.234 nella Provincia di Brindisi; 41.825 nella Provincia di Foggia; 22.775 nella Provincia di Lecce; 36.257 nella Provincia di Taranto; 748 attribuiti a residenti fuori regione; 359 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.