Covid in Puglia, oltre 8mila nuovi casi e 24 decessi in un giorno

Balzo in avanti dei contagi da Covid in Puglia: come di consueto, anche oggi, mercoledì 27 aprile 2022, è stato diramato il bollettino quotidiano della Regione. I nuovi casi di positività sono 8.030. I tamponi processati nell'arco delle ultime 24 ore ammontano a 37.593 unità. Purtroppo, si contano anche 24 decessi. Di seguito, i nuovi casi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.915; provincia di Bat: 498; provincia di Brindisi: 838; provincia di Foggia: 959; provincia di Lecce: 1.370; provincia di Taranto: 1.336; residenti fuori regione: 91; provincia in definizione: 23.

Attuali positivi e ricoveri

Seppur lievemente, diminuisce, invece, il numero delle persone che oggi sono positive al Covid: in Puglia ce ne sono 105.409. Ieri erano 105.756. Più consistente il calo del numero dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali: oggi se ne contano 568. Ieri erano 580, lunedì 587. Nelle terapie intensive oggi ci sono 28 pazienti, uno in meno rispetto al dato del giorno precedente.

I ricoveri nel Brindisino

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali della provincia di Brindisi, al Perrino in Malattie infettive ci sono 12 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 2; in Area mista 8. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 9 pazienti; in Pneumologia 6. Il Post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti; quello di Cisternino 4; infine, quello di Ceglie Messapica 1.

I dati totali

Nel bollettino, vengono riportati anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 1.053.835, a fronte di 10.480.166 tamponi processati. Le persone guarite sono 940.173 (8.353 in un giorno). Sino ad ora si contano 8.253 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 345.171; provincia di Bat: 94.773; provincia di Brindisi: 98.255; provincia di Foggia: 155.460; provincia di Lecce: 209.072; provincia di Taranto: 139.941; residenti fuori regione: 7.832; provincia in definizione: 3.331.

Articolo aggiornato alle 14:55 (i ricoveri nel Brindisino)