Covid in Puglia: lieve frenata dei guariti, aumentano i decessi

Aumentano di nuovo i decessi, mentre i nuovi positivi al Covid in Puglia si attestano intorno ai mille casi. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi, sabato 27 febbraio 2021, in Puglia, sono stati registrati 9.000 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.123 casi positivi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test. I pazienti guariti sono 109.633 (ieri erano 108.948, circa mille in più rispetto al giorno precedente). I casi attualmente positivi sono 32.457. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 145.997, così suddivisi: 55.782 nella Provincia di Bari; 15.514 nella Provincia di Bat; 10.803 nella Provincia di Brindisi; 29.315 nella Provincia di Foggia; 12.371 nella Provincia di Lecce; 21.460 nella Provincia di Taranto; 583 attribuiti a residenti fuori regione; 169 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi in Rianimazione: una paziente di 83 anni e una di 72. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.