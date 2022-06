Covid in Puglia: i nuovi casi sono 1.573. Ci sono anche tre decessi

Anche oggi, lunedì 27 giugno 2022, è stato pubblicato il bollettino quotidiano relativo alla situazione Covid in Puglia. E' stato diramato dalla Regione. I nuovi casi oggi sono 1.573, mentre i tamponi processati sono 8.702. Purtroppo, si contano anche 3 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 444; provincia di Bat: 181; provincia di Brindisi: 135; provincia di Foggia: 199; provincia di Lecce: 401; provincia di Taranto: 180; residenti fuori regione: 24; provincia in definizione: 9.

Continua a crescere un indicatore importante: quello degli attuali positivi al Covid in Puglia. Se ieri se ne contavano 34.640, oggi il dato ammonta a 35.725 unità, più di mille positivi in più in un giorno. Stabile invece un altro importante indicatore, quello dei pazienti ricoverati. Oggi, nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono 269 pazienti, dato stabile rispetto al giorno precedente. Nelle terapie intensive ci sono 10 pazienti, uno in più rispetto a ieri.

Dall'inizio di questa pandemia da Covid, in Puglia, si sono registrati 1.186.403 casi totali, a fronte di 11.323.533 test eseguiti. Le persone guarite sono sino ad ora 1.142.074, mentre si contano 8.604 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 389.687; provincia di Bat: 105.012; provincia di Brindisi: 110.216; provincia di Foggia: 174.790; provincia di Lecce: 235.464; provincia di Taranto: 158.136; residenti fuori regione: 9.249; provincia in definizione: 3.849.