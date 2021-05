Il numero di ricoverati per Covid negli ospedali pugliesi scende sotto quota 800

BRINDISI - Quando in Puglia tutti gli indicatori Covid (nuovi positivi, ricoverati, per esempio) consolidano la tendenza al ribasso, il numero dei decessi continua a essere purtroppo alto. Sono 32 quelli registrati oggi, anche se il dato complessivo non si riferisce solo alle ultime 24 ore: il Dipartimento Salute chiarisce che il dato sui decessi della Asl di Lecce (27 decessi registrati) non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso. I ricoveri negli ospedali della Regione continuano a calare: ieri (mercoledì 26 maggio 2021) erano 809, oggi (giovedì 27 maggio 2021) sono sensibilmente diminuiti, con un dato che si attesta sui 767 ricoverati negli ospedali della Puglia. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi (giovedì 27 maggio 2021) in Puglia, sono stati registrati 7.922 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 288 casi positivi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.468.973 test. I pazienti guariti sono 215.307; 27.885 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.668 così suddivisi: 94.340 nella Provincia di Bari; 25.111 nella Provincia di Bat; 19.147 nella Provincia di Brindisi; 44.647 nella Provincia di Foggia; 26.320 nella Provincia di Lecce; 38.923 nella Provincia di Taranto; 796 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I dati degli ospedali del Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 3 pazienti in Medicina interna e 9 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 10 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 1 a Cisternino.