Covid in Puglia, prosegue il calo degli attuali positivi, ma ancora 14 decessi

Nelle ultime 24 ore, in Puglia, sono stati registrati 1.609 nuovi casi di Covid. E' quanto emerge oggi, venerdì 27 maggio 2022, dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I tamponi processati sono stati 13.306. Purtroppo, si contano altri 14 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 540; provincia di Bat: 86; provincia di Brindisi: 124; provincia di Foggia: 252; provincia di Lecce: 341; provincia di Taranto: 242; residenti fuori regione: 15; provincia in definizione: 9.

Ieri, 26 maggio, in Puglia c'erano 29.340 persone attualmente positive al Covid. Il dato è ormai da tempo in costante diminuzione: oggi se ne contano 27.831. Sempre in diminuzione è il dato dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Nelle aree non critiche oggi ci sono 323 pazienti (ieri erano 339) e nelle terapie intensive se ne contano 12 (ieri 13).

Uno sguardo anche alla situazione ricoveri negli ospedali del Brindisino. Al Perrino di Brindisi oggi in Malattie infettive ci sono 9 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 2 su 2; in Terapia intensiva 0 su 28; in Area mista 4 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 9 pazienti su 28 posti; in Pneumologia 0 su 20. Il Post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti su 16 posti.

I dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia Covid fanno segnare 1.129.043 casi totali, a fronte di 10.987.028 tamponi eseguiti. Le persone guarite, a oggi, sono 1.092.727. Si contano, inoltre, 8.485 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 371.761; provincia di Bat: 99.376; provincia di Brindisi: 105.686; provincia di Foggia: 164.652; provincia di Lecce: 224.017; provincia di Taranto: 151.482; residenti fuori regione: 8.465; provincia in definizione: 3.604.