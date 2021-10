Covid in Puglia: stabile il numero dei ricoveri negli ospedali

Rimane in salita il numero degli attuali positivi in Puglia al Covid-19. E' quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Ieri erano 2.447, oggi se ne contano 2.538. Resta stabile invece il numero dei ricoverati. Oggi, nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi, ci sono 128 pazienti. Ieri erano 129. Nelle terapie intensive sono ricoverate 18 persone, dato invariato rispetto a ieri.

Il bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia fa segnare 265 nuovi casi di positività al Covid. I test effettuati sono 21.417. Purtroppo vanno registrati altri quattro decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 82; provincia di Bat: 12; provincia di Brindisi: 16; provincia di Foggia: 38; provincia di Lecce: 46; provincia di Taranto: 67; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: 2.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali ammontano a 272.081 unità, a fronte di 4.113.165 tamponi effettuati. Le persone fino ad ora guarite sono 262.711, mentre i decessi sono 6.832. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.416; provincia di Bat: 28.393; provincia di Brindisi: 21.550; provincia di Foggia: 47.999; provincia di Lecce: 31.825; provincia di Taranto: 41.396; residenti fuori regione: 1.007; provincia in definizione: 495.