Covid in Puglia, continuano a calare i ricoveri. Zero casi nel Brindisino

Anche nelle ultime 24 ore, in Puglia, si assiste a un lieve calo dei posti occupati negli ospedali della regione dai pazienti affetti da Covid. Oggi (lunedì 27 settembre 2021) si contano 164 ricoverati in area non critica (due in meno rispetto a ieri), a cui si aggiungono 18 pazienti ricoverati nelle terapie intensive (uno in meno rispetto al dato del giorno precedente). Le persone attualmente positive sono 2.866, ieri erano 2.942. Nel Brindisino: al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi si contano 57 nuovi casi, mentre i tamponi registrati sono 6.284. Purtroppo si registrano, inoltre, due decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 8; provincia di Bat: 2; provincia di Brindisi: 0; provincia di Foggia: 21; provincia di Lecce: 22; provincia di Taranto: 4; residenti fuori regione: -1; provincia in definizione: 1.

Infine, i dati dall'inizio della pandemia. I casi totali in Puglia si attestano a quota 268.244, a fronte di 3.634.267 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 258.599, mentre i decessi sono 6.779. Di seguito, i casi totali dall'inizio della pandemia divisi per provincia. Provincia di Bari: 98.490; provincia di Bat: 28.089; provincia di Brindisi: 21.267; provincia di Foggia: 47.156; provincia di Lecce: 31.040; provincia di Taranto: 40.739; residenti fuori regione: 993; provincia in definizione: 470.