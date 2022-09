Covid, in Puglia altri 1.668 nuovi contagi e un decesso: ricoveri in aumento

Sono 1.668 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati su 10.674 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Una la vittima registrata. Delle 9.932 persone attualmente positive, 107 sono ricoverate in area non critica (erano 94 il giorno prima) e sei in terapia intensiva (una in meno rispetto a lunedì 26 settembre). Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 591; Bat 100; Brindisi 152; Foggia 212; Lecce 371; Taranto 222. I positivi residenti fuori regione sono 17, 3 per le quali la provincia è in via di definizione.

Leggi il bollettino del 27 settembre 2022 al seguente link.