Covid, Puglia: il numero degli attuali positivi supera quota 4mila

Il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia tocca e supera quota 4mila: nella regione a oggi (domenica 28 novembre 2021) ci sono 4.023 persone positive al Covid. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali della regione sono 137, uno in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 22 pazienti, dato invariato rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Il bollettino quotidiano diramato oggi dalla Regione Puglia fa segnare 129 casi e 19.468 test effettuati nelle ultime 24 ore. Fortunatamente, non ci sono stati decessi legati al Covid. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 45; provincia di Bat: 0; provincia di Brindisi: 17; provincia di Foggia: 28; provincia di Lecce: 25; provincia di Taranto: 13; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: -1.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi di Covid totali registrati sono 278.892, a fronte di 4.740.271 tamponi effettuati. Le persone fino ad ora guarite sono 267.986, mentre si contano 6.883 persone decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 101.096; provincia di Bat: 28.747; provincia di Brindisi: 22.216; provincia di Foggia: 49.405; provincia di Lecce: 33.027; provincia di Taranto: 42.806; residenti fuori regione: 1.045; provincia in definizione: 550.