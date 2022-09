Covid, in Puglia altri 1.359 contagi e 10 morti: salgono ancora i ricoveri

Oggi (mercoledì 28 settembre 2022) sono 1.359 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati su 10.075 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Dieci le vittime registrate. Delle 10.489 persone attualmente positive, 112 sono ricoverate in area non critica (erano 107 il giorno prima) e 5 in terapia intensiva (una in meno rispetto a ieri). Dodici pazienti sono ricoverati negli ospedali di Brindisi ed Ostuni. Nel post Covid di Mesagne una sola persona. Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 498; Bat 67; Brindisi 133; Foggia 158; Lecce 312; Taranto 162. I positivi residenti fuori regione sono 25.

Leggi il bollettino al seguente link.