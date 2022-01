Covid in Puglia: sono 11.055 i nuovi positivi registrati. Ancora otto decessi

Sono 11.055 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia, mentre i tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 73.588. E' quanto si evince dal bollettino quotidiano diramato oggi, sabato 29 gennaio 2022, dalla Regione. Purtroppo, si contano anche otto decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 3.293; provincia di Bat: 1.045; provincia di Brindisi: 987; provincia di Foggia: 1.731; provincia di Lecce: 2.400; provincia di Taranto: 1.473; residenti fuori regione: 77; provincia in definizione: 49.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia oggi sono 138.467, ieri erano 128.440. Uguale a quello di ieri il dato dei ricoverati nelle aree non critiche: si contano 731 pazienti. In terapia intensiva ce ne sono 62 (ieri erano 65). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Pneumologia ci sono 15 pazienti su 28 posti disponibili, in Medicina interna 11 su 15, in Malattie infettive 15 su 20, in Terapia intensiva 5 su 28, in Area Covid 3 su 10, in Area Covid Pediatria 3 su 10. All'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 24 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 16 su 20. Il Post Covid di Mesagne ospita 8 persone su 12 posti, quello di Ceglie Messapica 11 su 12.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui registrati sono 597.462, a fronte di 7.634.789 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 451.797. Si contano 7.198 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 205.034; provincia di Bat: 61.630; provincia di Brindisi: 56.143; provincia di Foggia: 93.468; provincia di Lecce: 92.194; provincia di Taranto: 82.781; residenti fuori regione: 4.355; provincia in definizione: 1.857.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 331.782, di questi 306.477 con la seconda dose e 209.172 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90 per cento, all'83,1 per cento e al 60,5 per cento. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,3 per cento, al 95,3 per cento per il ciclo completo e all'81,5 per cento per la terza dose.