Covid in Puglia, 3.568 nuovi positivi. Due decessi, di cui uno al Perrino

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia riguardo al Covid, oggi, lunedì 3 gennaio 2022, fa segnare 3.568 nuovi casi di positività. I tamponi effettuati sono invece 30.923. Purtroppo, si registrano anche due decessi, dei quali uno presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.458; provincia di Bat: 227; provincia di Brindisi: 477; provincia di Foggia: 292; provincia di Lecce: 745; provincia di Taranto: 307; residenti fuori regione: 56; provincia in definizione: 6.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia oggi sono 33.976. Nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono ricoverati 299 pazienti, 33 si trovano in terapia intensiva. Ieri i dati si attestavano, rispettivamente, sulle 283 e 32 unità. Registrato, dunque, un aumento. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 14 pazienti in Malattie infettive e 20 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti. Un decesso al Perrino: una paziente di 95 anni.

Se si effettua il paragone rispetto a un anno fa, quando la campagna vaccinale era agli albori, si nota come il numero di ospedalizzazioni a oggi sia drasticamente diminuito. Al 3 gennaio 2021, 54.078 persone in Puglia erano positive al Covid. Negli ospedali erano ricoverati 1.612 pazienti. Oggi, se si sommano terapie intensive e aree non critiche, se ne contano 332, di ricoverati.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 319.176, a fronte di 5.878.062 test eseguiti. Le persone guarite sono 278.212, mentre i decessi sino ad ora sono stati 6.988. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 113.652; provincia di Bat: 32.074; provincia di Brindisi: 27.370; provincia di Foggia: 55.591; provincia di Lecce: 41.592; provincia di Taranto: 46.441; residenti fuori regione: 1.818; provincia in definizione: 638.