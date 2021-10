Covid in Puglia, 88 nuovi casi registrati e zero decessi

Sono 13.057 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in area non critica sono 141, 17 nelle terapie intensive degli ospedali regionali

La pandemia da Covid in Puglia sembra attestarsi sui numeri degli ultimi giorni, stando anche agli ultimi dati forniti dal bollettino quotidiano della Regione Puglia di oggi, domenica 3 ottobre 2021. Sono 88 i nuovi casi registrati, mentre sono 13.057 i tamponi effettuati nell'arco delle ultime 24 ore. Fortunatamente, non si registrano decessi. Di seguito, i nuovi casi, divisi per provincia. Provincia di Bari: 35; provincia di Bat: 5; provincia di Brindisi: 6; provincia di Foggia: 19; provincia di Lecce: 16; provincia di Taranto: 1; residenti fuori regione: -1; provincia in definizione: 7.

Il numero delle persone attualmente positive si attesta sulle 2.596 unità. Ieri erano 2.566, lieve aumento registrato. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono 141 (ieri erano 143), aumentano lievemente i ricoveri nelle terapie intensive: se ne contano 17. Ieri erano 15.

I casi totali dall'inizio della pandemia da Covid sono 269.038, a fronte di 3.717.478 di test effettuati. Le persone guarite in Puglia sono 259.647, mentre si contano purtroppo 6.795 persone decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 98.748; provincia di Bat: 28.171; provincia di Brindisi: 21.324; provincia di Foggia: 47.295; provincia di Lecce: 31.206; provincia di Taranto: 40.832; residenti fuori regione: 991; provincia in definizione: 471.