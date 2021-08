Covid in Puglia, continua a salire il numero dei ricoverati. Tre decessi

Nelle ultime 24 ore 105 nuovi casi positivi nella regione a fronte di 6.632 tamponi effettuati. Zero casi in provincia di Brindisi

Calo fisiologico dei tamponi effettuati, come ogni domenica: il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi (lunedì 30 agosto 2021) evidenzia 105 nuovi casi positivi al Covid in Puglia a fronte di 6.632 test effettuati. Sono stati conteggiati anche tre decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 15; provincia di Bat: 3; provincia di Brindisi: 0; provincia di Foggia: 45; provincia di Lecce: 43; provincia di Taranto: 2; residenti fuori regione: 0. Un caso è stato riattribuito alla provincia di provenienza.

Attualmente le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 4.701. I pazienti ricoverati in area non critica sono 251 (ieri erano 241), mentre ci sono 24 pazienti nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Per quanto riguarda il Brindisino: al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

I dati complessivi per la Puglia dall'inizio della pandemia evidenziano 263.334 casi totali, a fronte di 3.266.269 test eseguiti. Le persone guarite sono 251.927. I deceduti sono 6.706. Di seguito, i casi totali, sempre dall'inizio della pandemia, per provincia. Provincia di Bari: 97.273; provincia di Bat: 27.386; provincia di Brindisi: 20.847; provincia di Foggia: 46.471; provincia di Lecce: 29.604; provincia di Taranto: 40.351; residenti fuori regione: 953; provincia in definizione: 449.

La campagna vaccinale

Proseguono nella Asl di Brindisi le sessioni di vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio provinciale. Oggi, nel centro anziani di Bozzano, in programma la seduta per gli studenti degli istituti Bozzano e Majorana di Brindisi. Inoltre, tutti i cittadini possono recarsi senza prenotazione nei centri vaccinali per ricevere la prima dose secondo il programma elaborato dal Dipartimento di Prevenzione. Oggi, accanto a Bozzano, sono aperti il centro della scuola De Amicis di Francavilla Fontana, il PalaGentile di Ostuni, il tensostatico di Oria e l'istituto Marconi-Flacco di Brindisi.