Covid, Puglia in piena quarta ondata: record di tamponi e di nuovi positivi. Sei decessi

La quarta ondata avanza anche in Puglia: nel bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, si assiste a un boom di nuovi casi e di tamponi effettuati. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ammontano a 4.200 unità, mentre i test giornalieri sono 93.009. Purtoppo, si registrano anche sei decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.251; provincia di Bat: 534; provincia di Brindisi: 514; provincia di Foggia: 469; provincia di Lecce: 1.003; provincia di Taranto: 311; residenti fuori regione: 103; provincia in definizione: 15.

Balzo in avanti anche del numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: si passa dai 16.035 di ieri ai 19.740 di oggi. I dati si riflettono anche sui ricoveri. Oggi nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono 241 pazienti, ieri erano 203. Sempre ieri, erano 24 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, oggi se ne contano 30. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 15 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.

Al Perrino ieri ci sono stati sei nuovi ricoveri, oggi se ne contano cinque. Il saldo è inferiore a 11 perchè alcuni pazienti sono stati dimessi o sono stati portati in Terapia intensiva. Con le nuove disposizioni chi necessita di Terapia intensiva viene trasferito negli ospedali pugliesi predisposti dal nuovo piano regionale, e non più nel nosocomio brindisino. Il più giovane dei nuovi ingressi ha 54 anni.

Se si effettua un raffronto con il bollettino di un anno fa, si nota un tasso di mortalità più alto nel 2020. Il 30 dicembre 2020 in Puglia sono stati registrati 11.121 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.470 casi positivi. I decessi sono stati 23.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 303.350, a fronte di 5.658.233 tamponi. Le persone guarite sono 276.642, mentre i decessi sono 6.968. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 108.269; provincia di Bat: 30.867; provincia di Brindisi: 25.363; provincia di Foggia: 53.582; provincia di Lecce: 38.117; provincia di Taranto: 45.069; residenti fuori regione: 1.491; provincia in definizione: 592.