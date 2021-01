Covid in Puglia, nuovi contagi: si scende sotto le mille unità

Sono 1.552 i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi per Covid alla data odierna (30 gennaio). Il giorno precedente erano 1.569. Si registra un calo, così come si registra un calo dei nuovi positivi. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi sabato 30 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.690 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 871 casi positivi: 342 in provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.304.490 test. I pazienti guariti sono 66.502; 52.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 121.838, così suddivisi: 46.412 nella Provincia di Bari; 13.548 nella Provincia di Bat; 8.787 nella Provincia di Brindisi; 25.641 nella Provincia di Foggia; 10.264 nella Provincia di Lecce; 16.488 nella Provincia di Taranto; 587 attribuiti a residenti fuori regione; 111 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.