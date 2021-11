Covid in Puglia, in lieve aumento il numero degli attuali positivi

Continua ad aumentare il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia. Oggi, martedì 30 novembre 2021, si contano 4.116 persone attualmente positive, dato in lieve aumento rispetto a ieri, quando se ne contavano 4.104. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi sono 136, ieri erano 137. In terapia intensiva ci sono 21 pazienti, ieri erano 20. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Il bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia fa segnare 283 nuovi positivi al Covid registrati, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 22.714. Fortunatamente, come da due giorni a questa parte, non ci sono stati decessi legati al Covid. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 49; provincia di Bat: 22; provincia di Brindisi: 28; provincia di Foggia: 52; provincia di Lecce: 64; provincia di Taranto: 70; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: -4.

Infine, ci sono i dati complessivi dall'inizio di questa pandemia da Covid relativi alla Puglia. I casi di Covid complessivi fino a oggi sono 279.384, a fronte di 4.778.586 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 268.385, mentre si contano 6.883 decessi legati al Covid. Di seguito, i casi complessivi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 101.158; provincia di Bat: 28.772; provincia di Brindisi: 22.254; provincia di Foggia: 49.563; provincia di Lecce: 33.157; provincia di Taranto: 42.885; residenti fuori regione: 1.050; provincia in definizione: 545.