Covid in Puglia, drastico aumento dei decessi: sono 19. Su anche i ricoveri

L'ultimo giorno del 2021 fa registrare in Puglia nuovi record per quanto riguarda il Covid: aumentano tutti gli indicatori. Stando al bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, venerdì 31 dicembre 2021, i nuovi casi positivi sono 5.807, mentre i tamponi registrati nelle ultime 24 ore ammontano a 104.288. Purtroppo, si registra anche un drastico aumento dei deceduti: sono 19. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.990; provincia di Bat: 520; provincia di Brindisi: 611; provincia di Foggia: 900; provincia di Lecce: 1.217; provincia di Taranto: 421; residenti fuori regione: 130; provincia in definizione: 18.

Aumento vertiginoso, di conseguenza, anche del numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia. Ieri, 30 dicembre, il dato sfiorava le 20mila unità: erano 19.740, per la precisione. Oggi se ne contano 24.510. Desta preoccupazione anche l'aumento, ormai quotidiano, dei ricoverati. Ieri nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi c'erano 241 pazienti, oggi ce ne sono 276. Più contenuto l'aumento dei pazienti in terapia intensiva: oggi ce ne sono 31, uno in più rispetto al dato del giorno precedente. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 17 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 8 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 309.157, a fronte di 5.762.521 test effettuati. Le persone che hanno contratto il Covid e che sono guarite sono 277.660, 6.987 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 110.259; provincia di Bat: 31.387; provincia di Brindisi: 25.974; provincia di Foggia: 54.482; provincia di Lecce: 39.334; provincia di Taranto: 45.490; residenti fuori regione: 1.621; provincia in definizione: 610.