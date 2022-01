Covid in Puglia, sono 17 i decessi registrati nelle ultime 24 ore

Dopo che ieri, 30 gennaio, non sono stati registrati decessi legati al Covid in Puglia, oggi, lunedì 31 gennaio, purtroppo se ne contano 17. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I nuovi casi scoperti sono 2.638, mentre i tamponi effettuati nell'arco delle ultime 24 ore sono 27.689. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 824; provincia di Bat: 233; provincia di Brindisi: 311; provincia di Foggia: 382; provincia di Lecce: 594; provincia di Taranto: 265; residenti fuori regione: 21; provincia in definizione: 8.

Le persone a oggi attualmente positive in Puglia al Covid sono 137.035. Il dato odierno è in diminuzione rispetto allo stesso di ieri, che indicava 140.665 persone positive. Il calo dei ricoveri è legato, oltre alle dimissioni, anche all'alto numero di decessi riportato oggi. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono 728 pazienti, in terapia intensiva se ne contano 59. Ieri i numeri indicavano rispettivamente 732 e 62 pazienti.

Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 15 pazienti su 20 posti, in Pneumologia 15 su 28, in Medicina interna 10 su 15, in Terapia intensiva 4 su 28, in Area Covid 5 su 10, in Area Covid Pediatria 2 su 10. Presos l'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 27 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 19 su 20. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 10 pazienti su 12 posti, quello di Mesagne 10 su 12.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui registrati sono 602.309, a fronte di 7.682.915 tamponi. Le persone guarite sono sino ad ora 458.059, mentre si contano 7.215 decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 206.547; provincia di Bat: 62.077; provincia di Brindisi: 56.643; provincia di Foggia: 94.150; provincia di Lecce: 93.270; provincia di Taranto: 83.346; residenti fuori regione: 4.392; provincia in definizione: 1.884.