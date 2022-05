Covid in Puglia: i reparti continuano a svuotarsi, ma altri 11 decessi

Diramato anche oggi, martedì 31 maggio 2022, il bollettino quotidiano relativo ai dati Covid in Puglia. Stando ai numeri regionali, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.756 nuovi casi di positività. I tamponi processati in un giorno sono stati 13.584. Purtroppo, si contano altri 11 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 610; provincia di Bat: 100; provincia di Brindisi: 148; provincia di Foggia: 255; provincia di Lecce: 386; provincia di Taranto: 237; residenti fuori regione: 16; provincia in definizione: 4.

Due indicatori importanti - il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia e quello dei ricoverati negli ospedali della regione - proseguono il costante calo in atto da diverso tempo. In Puglia oggi i positivi sono 26.486 (ieri erano 27.070). In calo anche il numero dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche: oggi se ne contano 275. Ieri erano 306. Nelle terapie intensive oggi ci sono 12 pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri.

Uno sguardo anche ai dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui sono 1.133.374, a fronte di 11.026.838 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.098.384, mentre si contano 8.504 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 373.189; provincia di Bat: 99.632; provincia di Brindisi: 106.079; provincia di Foggia: 165.276; provincia di Lecce: 224.984; provincia di Taranto: 152.088; residenti fuori regione: 8.507; provincia in definizione: 3.619.