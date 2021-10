Covid in Puglia, il numero degli attuali positivi supera quota 3mila

Continua a crescere il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia e sfonda quota 3mila. Oggi, domenica 31 ottobre 2021, si contano 3.075 casi di positività al Covid nella regione. Restano stabili i dati delle ospedalizzazioni. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi sono 130, ieri erano 129. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 16, uno in meno rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

I dati diramati oggi nel bollettino quotidiano della Regione Puglia parlano di 184 nuovi casi e 19.019 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registra un decesso. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 45; provincia di Bat: 34; provincia di Brindisi: 30; provincia di Foggia: 31; provincia di Lecce: 34; provincia di Taranto: 8; residenti fuori regione: 3; provincia in definizione: -1.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali ammontano a 272.914 unità, a fronte di 4.195.239 tamponi effettuati. Le persone finora guarite sono 263.004, mentre si contano 6.835 persone decedute. Di seguito, i casi complessivi divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.589; provincia di Bat: 28.450; provincia di Brindisi: 21.620; provincia di Foggia: 48.199; provincia di Lecce: 31.970; provincia di Taranto: 41.577; residenti fuori regione: 1.011; provincia in definizione: 498.